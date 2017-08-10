Арену «Вашингтон Кэпиталз» переименовали в Capital One Arena

Дворец спорта, где «Вашингтон Кэпиталз» проводит домашние матчи, получил новое название — Capital One Arena, информирует официальный сайт НХЛ.



Стадион открылся в 1997 году под названием MCI Center. В 2006 году его переименовали в Verizon Center. Очередное переоформление арены будет завершено к началу осени.



«Capital One — одна из самых влиятельных местных корпораций. Мы очень рады, что стали партнёрами с ещё одной компанией из нашего региона, и это поможет нам создать новые потрясающие ассоциации для любителей спорта, музыки, для наших друзей в регионе», — прокомментировал случившееся владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис.

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