В Москве прошёл семинар по безопасности КХЛ

Специалисты по безопасности клубов Континентальной хоккейной лиги сегодня встретились на международном семинаре, посвящённом обеспечению безопасности при проведении хоккейных матчей в сезоне-2017/18.



Участниками мероприятия стали руководители и специалисты по безопасности клубов КХЛ, а также представители МВД России, Росгвардии и правоохранительных органов стран — участниц лиги. В ходе семинара они обсудили принципы обеспечения безопасности на матчах и особенности взаимодействия с различными группами — спортсменами, болельщиками, судьями и представителями СМИ.



Помимо рабочего совещания в программу семинара также вошёл осмотр спортивных объектов Москвы и ознакомление с современным техническим оснащением арен, позволяющим осуществлять обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости.

Что даёт предсезонка? Как клубы КХЛ готовились и выступили в прошлом сезоне Умарк был лучшим бомбардиром, а Мозякин побил рекорды, ЦСКА не был таким непобедимым, как в сезоне.