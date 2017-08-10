ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Иваном Глазковым

Хоккейный клуб «Сочи» и защитник Иван Глазков расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний хоккеист прошедший сезон начинал в «Адмирале», а затем перешёл в черноморскую команду. Всего он провёл 20 матчей в регулярном чемпионате и сделал две голевые передачи, заработав показатель полезности "-7". В КХЛ он выступает с сезона-2011/12, за это время провёл 92 игры за «Сочи», «Адмирал» и «Сибирь», отметившись 21 (2+19) баллами за результативность при показателе полезности "-3" и 44 минутах штрафа.