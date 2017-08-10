Меньшиков: передаю привет болельщикам «Сибири», но моя новая семья — «Авангард»

Защитник омского «Авангарда» Виталий Меньшиков рассказал, почему новосибирским болельщикам не стоит держать на него обиду.

«Новосибирские болельщики на меня обиделись, ведь я целовал эмблему «Сибири», а потом перешёл в «Авангард»? Для меня Новосибирск стал родным городом. Очень благодарен руководству, генеральному менеджеру Кириллу Фастовскому. Всем, кто в меня поверил и дал дорогу в большой спорт. Хочу передать через вас болельщикам «Сибири», что я их помню и они навсегда в моём сердце. Но в данный момент я являюсь хоккеистом «Авангарда», это моя новая семья. Каждый игрок в этой команде для меня как родственник. Буду биться за этот клуб.

В «Авангард» я пошёл на повышение? Не мне судить, вырос я как игрок или нет. Но у меня максимальные задачи по жизни. Конечно, нужно повышать уровень, расти самому", — рассказал Меньшиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.