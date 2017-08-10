«Магнитка» поменяла дату матча с «Трактором» из-за наложения турниров

Магнитогорский «Металлург» изменил дату своего матча с «Трактором» на мемориале Ромазана. Ранее генеральный менеджер челябинского клуба Евгений Губарев сообщил, что из-за наложения турниров «Трактору» придётся сыграть с «Магниткой» молодёжным составом.

Магнитогорский «Металлург» в первый день мемориала (12 августа) сыграет с командой «Куньлунь Ред Стар», а во второй день турнира (14 августа) – с челябинским «Трактором», а не наоборот, как было заявлено ранее.

Челябинцы в первый день сразятся с «Сибирью».