Калиниченко: в полуфинале мемориала Глинки Россия будет биться за победу

Защитник юниорской сборной U18 Роман Калиниченко поделился ожиданиями от полуфинала с Чехией на мемориале Глинки, который состоится 11 августа.

«Настроение отличное. Утром провели хорошую тренировку на льду: поработали по амплуа, а также на броски. Затем переместились в зал, где было своего рода тонизирующее занятие, чтобы восполнить силы, затраченные в предыдущих встречах. Теперь до вечера будем отдыхать и восстанавливаться. Три матча подряд — это достаточно тяжело, поэтому после каждого мы стараемся максимально отдохнуть, не тратить эмоции на что-либо другое, а исключительно настраиваться на последующие игры.



Завтра предстоит сыграть с Чехией. У них хорошая дисциплинированная, боевая команда, не удивился тому, что именно они вышли в полуфинал из соседней группы. Сегодня разберём их игру, проанализируем и будем как следует готовиться. Смена арены особого значения не имеет, будем выходить и заниматься своим делом – играть и биться за победу», — цитирует Калиниченко пресс-служба ФХР.