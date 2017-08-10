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Мюррей: Флёри был неотъемлемой частью «Питтсбурга», чувствую вину за его уход

10 августа 2017, четверг. 20:18 Хоккей

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей заявил, что чувствует себя виноватым за уход из клуба Марка-Андре Флёри, а также отметил, что хотел бы провести такую же успешную карьеру. Флёри, выступавший за «Питтсбург» 13 сезонов, перешёл в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения.

«Марк был неотъемлемой частью „Питтсбурга“. В некоторой степени я чувствую себя виноватым за его уход. Знаю, он мог бы провести в „Питтсбурге“ всю карьеру.

Я не займу место Флёри. Никто не займёт. Я хочу быть самим собой, делать всё возможное для победы каждый день. Я бы хотел, чтобы у меня была карьера, как у «Цветка», этот парень успешно выступает уже долгое время. Я не чувствую, что уже сделал что-то особенное. Я в НХЛ только полтора года, пусть даже мы и выиграли два кубка за это время. В долгосрочной перспективе это мало о чём говорит. Мне предстоит длинный путь, я только начинаю», — цитирует Мюррея Pittsburgh Post-Gazette.

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Источник: Pittsburgh Post-Gazzette Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Марк-Андре Флёри Мэттью Мюррей
Новости. Хоккей
10 августа 2017, четверг
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