Прибыльский: полуфинал с чехами будет трудным, главное — не проиграть 1-й период

Защитник юниорской сборной России U18 Андрей Прибыльский поделился ожиданиями от полуфинала с Чехией на мемориале Ивана Глинки, который состоится 11 августа.

«Конечно, вызов в сборную стал для меня отчасти неожиданностью, я уже был готов играть на турнире за «Динамо», готовился к предстоящему матчу. И тут мне позвонили, сказали, что необходимо ехать в сборную на замену Дане Галенюку. Естественно, я обрадовался, в спешке буквально за два часа собрал вещи и сразу же поехал в аэропорт. Влился в игру хорошо, ведь до этого провёл целый месяц на сборе с командой. Отсутствовал по сути всего два дня, можно сказать, почти и не улетал, здесь за углом стоял, ждал.

Завтра нас ждёт матч с чехами, будем выходить только за победой. Думаю, встреча будет трудной, чехи наверняка начнут активно, поэтому главное — не проиграть им первый период. А дальше, уверен, игра у нас пойдёт как надо и мы вырвем победу", — цитирует Прибыльского пресс-служба ФХР.