Хауген: не исключаю возвращения в КХЛ, мне нравится эта лига

Бывший вратарь минского «Динамо» Ларс Хауген рассказал о причинах ухода из клуба и отметил, что хотел бы вернуться в КХЛ. Сейчас он выступает в шведском «Ферьестаде».

«Когда уходил из минского «Динамо», вряд ли мог там остаться. Я тогда уже планировал свадьбу и хотел быть поближе к будущей жене. Это главная причина расставания с «Динамо». Сейчас мы вместе поселились в Швеции, но когда жил в Минске, она оставалась в Осло. У неё была своя жизнь — учёба в университете, работа.

Старался следить за «Динамо». Искал в Интернете результаты, иногда смотрел матчи, если, конечно, мы в тот же день не играли сами. Прошлый сезон стал для «Динамо» очень хорошим. В регулярном сезоне ребята вообще смотрелись здорово. В плей-офф, правда, команде пришлось тяжело.

Не исключаю возвращения в КХЛ. Мне нравится эта лига. Сейчас я женат, супруга уже закончила учёбу, так что можно было бы вновь отправиться куда-нибудь», — цитирует Хаугена «Прессбол».