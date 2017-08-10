Зарипов: зачем сохранять контракт с «Ак Барсом», если я не приношу пользу клубу?

Нападающий Данис Зарипов прокомментировал расторжение контракта с «Ак Барсом». Ранее допинг-проба Зарипова дала положительный результат, после чего он был дисквалифицирован на два года.

«Ак Барс» расторг контракт с Данисом Зариповым по согласию сторон

«Это не была чья-то личная инициатива. Мы сели, поговорили и приняли решение. Оно было обоюдным. Никто никому ничего не навязывал. Ну а зачем мне сохранять контракт с Казанью, если я не приношу никакой пользы команде? Надо же в конце концов быть просто порядочным человеком. Не подставлять клуб, который на меня рассчитывал.

Возможно ли, что после того, как мне скостят дисквалификацию или вообще её снимут, я с «Ак Барсом» вновь сяду за стол переговоров? По этому поводу мне пока сказать нечего. Сначала надо дождаться результатов. А потом… Потом всё вполне возможно.

Сейчас не хотел бы ничего конкретного заявлять по поводу того, когда буду подавать апелляцию. О том, начались ли у меня переговоры с клубами НХЛ, тоже пока не могу сообщить что-то определённое. Ничего такого, что могло бы заинтересовать общественность. Давайте подождём развития событий", — цитирует Зарипова «Советский спорт».

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