«Амур» взял на просмотр форварда Федосеева, «Куньлунь» подписал контракт с Джоу

«Амур» подписал пробный контракт с нападающим Александром Федосеевым. «Куньлунь Ред Стар» заключил односторонний контракт на два года с канадским защитником Брейденом Джоу. Московское «Динамо» заключило пробный контракт с нападающим Тимуром Бешаровым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

26-летний Федосеев в прошлом сезоне выступал в ECHLза «Адирондак». Он провёл 17 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 (3+6) очков.

25-летний Джоу в прошедшем сезоне не играл, а до этого выступал в NCAA и ECHL.

20-летний Бешаров играл в МХЛ за ХК МВД, в 53 матчах набрав 13 (7+6) очков.