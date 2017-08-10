Пастрняк: фокусируюсь на подготовке к сезону, переговоры с «Брюинз» ведёт агент

Нападающий Давид Пастрняк рассказал о переговорах с «Бостон Брюинз» о новом контракте. 21-летний форвард является ограниченно свободным агентом.

«Я просто жду, переговоры ведёт мой агент. Я же фокусируюсь на подготовке к новому сезону и стараюсь не обращать внимания на остальное. Я выкинул это из головы, что-то всё равно произойдёт.

У нас классные ребята в команде, великолепный город, потрясающие болельщики. Мне нравится арена «Бостона». В городе полно хороших ресторанов и молодёжи. Это клуб с большой историей, здорово играть здесь. У «Бостона» радужное будущее, потому что было радужное прошлое. Здесь много игроков с большим опытом в НХЛ, я каждый день у них учусь», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 70 (34+36) очков. В шести матчах розыгрыша Кубка Стэнли на его счету 4 (2+2) очка.