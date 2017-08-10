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Нападающий Йонас Энлунд вернётся в «Сибирь»

10 августа 2017, четверг. 22:53 Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Йонас Энлунд вернётся в «Сибирь». Он прилетел в Новосибирск вместе с командой из Финляндии, где «Сибирь» проводила сборы.

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29-летний финский форвард выступал за новосибирскую команду с 2010 по 2015 год. В прошедшем сезоне он играл за ЦСКА и «Куньлунь Ред Стар», провёл в общей сложности 33 матча и набрал 12 (4+8) балла за результативность. Всего в КХЛ на его счету 209 (90+119) очков в 358 играх.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь Йонас Энлунд Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
10 августа 2017, четверг
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