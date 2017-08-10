Как стало известно «Чемпионату», нападающий Йонас Энлунд вернётся в «Сибирь». Он прилетел в Новосибирск вместе с командой из Финляндии, где «Сибирь» проводила сборы.

Марков — в «Ак Барсе», а Петерссон – в «Авангарде»! Таблица трансферов КХЛ Андрей Марков перешёл в «Ак Барс», Андре Петерссон стал новичком «Авангарда», а «Нефтехимик» расстался с Андреем Первышиным.

29-летний финский форвард выступал за новосибирскую команду с 2010 по 2015 год. В прошедшем сезоне он играл за ЦСКА и «Куньлунь Ред Стар», провёл в общей сложности 33 матча и набрал 12 (4+8) балла за результативность. Всего в КХЛ на его счету 209 (90+119) очков в 358 играх.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».