В Новогорске начался учебно-тренировочный сбор юниорской сборной U16

Сборная России U16 приступила к учебно-тренировочному сбору в подмосковном Новогорске. Для участия в сборе тренерский штаб под руководством Сергея Голубовича вызвал 31 хоккеиста.

Вратари: Ярослав Аскаров («Бульдоги»), Егор Наумов («Локомотив»), Кирилл Самсонов (ЦСКА).

Защитники: Илья Андреев, Ян Кузнецов (оба — «Варяги»), Кирилл Ващилин, Василий Мачулин, Дмитрий Ромко (все — «Динамо»), Вячеслав Горшунов, Кирилл Стеклов (оба — «Витязь»), Артём Грушников, Даниил Кузьмин (оба — ЦСКА), Александр Кондратенко («Локомотив»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Матвей Банников («Локомотив»), Никита Буруянов («Бульдоги»), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Даниил Лазутин, Антон Косолапов, Богдан Тринеев (все — «Динамо»), Игнат Коханин («Динамо» СПб), Владимир Машков, Алексей Прокопенко (оба — «Авангард»), Матвей Петров («Русь), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «Витязь»), Александр Тимченко («Москва»), Тимур Закиров («Нефтяник»), Никита Миллер («Атлант»), Василий Пономарев («Орбита»).

В программе сбора тренировки на льду и в тренажёрном зале. 12 и 13 августа подопечные Сергея Голубовича проведут выставочные матчи со сборной Белоруссии до 17 лет, а 17 августа команда отправится в Братиславу, где проведёт серию выставочных матчей со сборной Словакии до 16 лет. Игры состоятся 18, 19 и 20 августа.