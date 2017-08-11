Барков: никто не любит хоккей так, как Ягр, я хочу, чтобы он продолжал играть

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков выразил надежду, что его бывший одноклубник Яромир Ягр найдёт себе новый клуб.

«Надеюсь, он подпишет контракт с каким-нибудь клубом. Будь то НХЛ, КХЛ, чешская лига или ещё где. Я просто хочу, чтобы он играл. Конечно, я расстроен, что он не продлил контракт с «Флоридой». Он мне очень помогал, без него я бы не достиг своих результатов. Когда он пришёл в команду, я вывел свою игру на новый уровень, да и другие ребята тоже. Он всем помогал, Ягр — один из самых важных людей в моей карьере.

Я научился по-разному играть в разных ситуациях, тренироваться, жить как профессионал. Он научил меня иначе любить хоккей, потому что никто его не любит так, как Яромир. Он в НХЛ уже целую вечность, ему принадлежит куча рекордов, а он по-прежнему любит хоккей и хочет становиться лучше. Не из-за рекордов, он просто хочет играть, помогать партнёрам и побеждать. Это главное его качество, он хотел выигрывать всегда, когда оказывался на льду. Когда играешь с ним, видишь это в его глазах и пытаешься делать то же самое», — приводятся слова Баркова на официальном сайте НХЛ.