Шафранов: в «Амуре» отличная организация, плотный состав

Тренер «Амура» Константин Шафранов поделился впечатлениями от перехода в хабаровскую команду.

«До 42 лет выступал за клуб «Форт-Уэйн Кометс», игравший сначала в Интернациональной лиге (IHL), затем в лиге Западного побережья (ECHL). На чемпионате мира — 2010 в Германии завершил свою карьеру в сборной Казахстана, после чего перешёл в «Форт-Уэйне» на тренерскую работу. Все эти годы внимательно следил за КХЛ, отмечал все позитивные моменты в этой лиге. Несколько недель назад поступило предложение от главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова войти в его штаб и поработать с нападающими. Это предложение своего бывшего магнитогорского одноклубника с радостью принял. В НХЛ мельком был знаком с нынешним президентом клуба Александром Могильным, знаю и вице-президента хабаровского клуба Александра Филиппенко. Насколько понимаю, они одобрили выбор Мартемьянова, и я благодарен руководству клуба за этот шанс.

В клубе отличная организация, плотный состав. Есть и ветераны, и молодёжь, и среднее звено. Мне очень понравился и Хабаровск — большой, красивый, ухоженный. Даже в июле, когда город страдал от жары, был виден высокий интерес болельщиков. Они рассчитывают, что в юбилейный, 60-й сезон «Амур» поборется за плей-офф. Уже заметил, что для игроков и тренеров это дополнительная мотивация. В команде много интересных игроков. Всё покажет сезон, но на данном этапе у нас есть пять пятёрок, и конкуренция за место в основном составе достаточно высокая.

В североамериканском хоккее поварился два десятка лет, но основную школу прошёл в родном Усть-Каменогорске, играл в «Магнитке» с братьями Корешковыми. Поэтому несколько упражнений смог главному тренеру предложить, а в том числе и в этом заключается работа ассистента», — цитирует тренера Russia-Hockey.