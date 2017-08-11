С. Зубов: Радулов придаст «Далласу» новый импульс

Главный тренер ХК «Сочи», бывший защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов рассказал, что техасский клуб НХЛ консультировался с ним перед подписанием российского нападающего Александра Радулова.



«Да, это было. И я дал Радулову самые позитивные рекомендации. Александр придаст «Далласу» новый импульс. Несомненно, его будут рассматривать в первое звено – к Джейми Бенну и Тайлеру Сегину. Радулов даст то, что и всем клубам. Энергия, положительные эмоции каждый день – не только во время матчей. Это большой профессионал.



Хичкок – удивительный человек по своей натуре и мировоззрению. Очень неординарный. Отличный психолог. Умеет найти контакт с ребятами, особенно вне льда. Кен чувствует каждого игрока. Знает, как нажать правильную кнопку – и понимает, когда это сделать. Это отличительные качества Хичкока. Не всему можно у него научиться, есть какие-то уникальные вещи. Он никогда не играл в хоккей, не выступал даже на полупрофессиональном уровне как спортсмен. Но он огромный мотиватор. Требовательный, иногда жёсткий. Таков его стиль, и нужно к этому привыкнуть.



Не соглашусь с тем, что его хоккей идёт чисто от защиты. Это хоккей, который предусматривает огромное количество единоборств в любой точке площадки. Хичкок всегда придерживался такой манеры игры. Не до красоты. Поэтому многие путают с хоккеем от обороны», – передаёт слова Зубова официальный сайт НХЛ.

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