Экс-нападающий ЦСКА и «Куньлуня» Перескоков — на просмотре в финском «Пеликанз»

Нападающий Вадим Перескоков, ранее выступавший в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА и «Куньлунь», находится на просмотре в финской команде «Пеликанз». Об этом информирует официальный сайт финского клуба.



В минувшем сезоне 23-летний форвард сыграл 42 матча за китайский клуб в Континентальной хоккейной лиге и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-1». В трёх матчах розыгрыша Кубка Гагарина на счету форварда (0+1) очко. В мае Перескоков вернулся в ЦСКА, однако в июле стороны расторгли соглашение.

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