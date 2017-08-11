«Эдмонтон» подписал контракт новичка с нападающим Ямамото

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» объявил о подписании контракта новичка с форвардом Кайлером Ямамото. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на три года.



18-летний игрок был выбран канадским клубом на драфте Национальной хоккейной лиги 2017 года под общим 22-м номером. В минувшем сезоне Ямамото в общей сложности забросил 42 шайбы и отдал 57 голевых передач в 65 матчах за «Спокан» в Западной хоккейной лиге.

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