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Экс-форвард «Медвешчака» и «Торпедо» Батлер перешёл в фарм-клуб «Нэшвилла»

11 августа 2017, пятница. 09:15 Хоккей

Нападающий Бобби Батлер стал игроком команды АХЛ «Милуоки» – фарм-клуба действующего вице-чемпиона НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

В минувшем сезоне 30-летний американский хоккеист выступал в КХЛ за «Медвешчак» и «Торпедо», набрав 21 (7+14) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина он провёл 2 матча.

Хоккеисты с односторонними контрактами Американской хоккейной лиги имеют шанс сыграть на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Батлер выступал за сборную США на ЧМ-2013 и выиграл с командой бронзовую медаль.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз ХК Медвешчак ХК Торпедо Переходы - Хоккей
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