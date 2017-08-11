Экс-форвард «Медвешчака» и «Торпедо» Батлер перешёл в фарм-клуб «Нэшвилла»

Нападающий Бобби Батлер стал игроком команды АХЛ «Милуоки» – фарм-клуба действующего вице-чемпиона НХЛ «Нэшвилл Предаторз».



В минувшем сезоне 30-летний американский хоккеист выступал в КХЛ за «Медвешчак» и «Торпедо», набрав 21 (7+14) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина он провёл 2 матча.



Хоккеисты с односторонними контрактами Американской хоккейной лиги имеют шанс сыграть на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Батлер выступал за сборную США на ЧМ-2013 и выиграл с командой бронзовую медаль.

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