Отец Капризова: решение остаться в ЦСКА приняли сообща, давления не было

Отец нападающего ЦСКА Кирилла Капризова Олег Капризов прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с клубом.

«Мы долго всё взвешивали, оценивали аргументы за и против. Решение приняли сообща. Если бы Кирилл не хотел задержаться в ЦСКА, то уехал бы. Здесь давления с моей стороны не было. Давления со стороны ЦСКА тоже не было. Вели диалог. Нормальный, человеческий. Никто со сроками не торопил, не подгонял. Мол, давайте завтра подписывайте…



Почему сын должен заскучать в КХЛ? С нашим календарём скучать некогда. Времени не хватает восстанавливаться. К тому же есть сборная, куда надо попасть и закрепиться. Его мечта – сыграть на Олимпиаде. И не просто сыграть, а вернуться из Кореи с медалью. Желательно золотой», – сказал Капризов-старший.