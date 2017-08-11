«Нефтехимик» сегодня может досрочно выиграть Кубок президента Казахстана

Нижнекамский «Нефтехимик» может досрочно стать победителем Кубка президента Казахстана. 10 августа команда из Нижнекамска обыграла в своём четвёртом матче на турнире омский «Авангард» со счётом 3:2 в основное время. В активе команды стало 11 очков. От ближайшего преследователя — «Барыса» — нижнекамцы оторвались на пять очков.

«Барыс» провёл три матча и ещё может обогнать нижнекамцев — если выиграет оставшиеся два матча (с челябинским «Трактором 11 августа и с «Адмиралом» из Владивостока 12 августа) в основное время. Но помимо этого «Барысу» для победы в турнире необходимо, чтобы «Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» в основное время в матче 11 августа.

Матч «Нефтехимик» — «Адмирал» начнётся в 12:30 мск.