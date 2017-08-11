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Веннберг: было бы здорово сыграть с Панариным

11 августа 2017, пятница. 10:00 Хоккей

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Александр Веннберг высказался о своей контрактной ситуации. Хоккеист является ограниченно свободным агентом.

«В конечном итоге мы к чему-то придём. Мне приходится ждать дольше, чем ожидалось. Стараюсь сосредоточиться на тренировках и подготовке к новому сезону. Время покажет. Я не очень беспокоюсь. Всегда есть разные варианты контракта. Долгосрочный, краткосрочный. Сейчас мы просто пытаемся понять, чего хочет каждая сторона. Долгосрочный контракт – хороший вариант, но мы посмотрим.

Я хочу улучшить свою результативность в плане голов. Всегда было небольшой проблемой, что я не так часто бросаю. Было бы здорово сыграть с Панариным. Это замечательный игрок, достаточно посмотреть, что они вытворяли с Кейном. Он один из лучших в лиге», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин
Новости. Хоккей
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