Веннберг: было бы здорово сыграть с Панариным

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Александр Веннберг высказался о своей контрактной ситуации. Хоккеист является ограниченно свободным агентом.



«В конечном итоге мы к чему-то придём. Мне приходится ждать дольше, чем ожидалось. Стараюсь сосредоточиться на тренировках и подготовке к новому сезону. Время покажет. Я не очень беспокоюсь. Всегда есть разные варианты контракта. Долгосрочный, краткосрочный. Сейчас мы просто пытаемся понять, чего хочет каждая сторона. Долгосрочный контракт – хороший вариант, но мы посмотрим.



Я хочу улучшить свою результативность в плане голов. Всегда было небольшой проблемой, что я не так часто бросаю. Было бы здорово сыграть с Панариным. Это замечательный игрок, достаточно посмотреть, что они вытворяли с Кейном. Он один из лучших в лиге», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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