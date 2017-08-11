Ландеског: все игроки НХЛ хотят поехать на ОИ, профсоюз должен принять решение

Нападающий сборной Швеции и «Колорадо Эвеланш»Габриэль Ландеског высказался о ситуации с неучастием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018.



«Очень неприятно, что всё так складывается. Но я не думаю, что уже сказано последнее слово. История не закончена. Ещё профсоюз игроков должен принять решение. Ясно, что все хотят поехать туда. Кубок Стэнли – это одно. Но Олимпиада остаётся в памяти на много лет после окончания карьеры. Для меня Игры очень важны. Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 года. Не понимаю, зачем сейчас прекращать это», – цитирует игрока Aftonbladet.

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