Т. Флёри: раньше было много ярких личностей, сейчас у молодёжи сплошные клише

Бывший хоккеист НХЛ Тео Флёри выразил мнение, что тренеры мешают игрокам демонстрировать свою индивидуальность.



«В игре стало слишком много тренерского влияния. Это выглядит так, как будто тренеры играют в Xbox этими парнями. На каждой скамейке сейчас айпэды. Все это действительно выводит из игры индивидуальность. Вот почему мне нравится, что есть такие парни, как Пи Кей Суббэн, у которого есть свой собственный стиль, он ни на кого не смотрит.



В моё время в лиге были Джереми Рёник или Марти Максорли, которые говорили то, что было у них на уме. В хоккее было много ярких личностей. А сейчас у молодёжи в интервью сплошные клише. Сложно сравнивать эпохи, но нет сомнений, что сейчас хоккей основан на навыках и скорости, а в моё время это была прежде всего мужская, суровая игра», – цитирует Флёри Sportsnet.