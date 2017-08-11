Праст: если я покажу себя в лагере, то «Кингз» видят меня в составе

Нападающий Брендон Праст прокомментировал подписание пробного контракта с «Лос-Анджелес Кингз».



«У меня была цель – попасть в тренировочный лагерь клуба НХЛ, где был бы нужен такой парень, как я. Вопрос решился довольно быстро, и я рад этому. В «Лос-Анджелесе» мне сказали, что в команде произошли определённые изменения. Если я покажу себя в лагере, то они видят меня в составе.



Я хотел бы сыграть свой 500-й матч в НХЛ. Я благодарен судьбе и горжусь собой. В какой-то момент хочется сыграть 1000 игр, но в моем возрасте это уже нереально», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Брэндон Праст приглашён на просмотр в «Лос-Анджелес»