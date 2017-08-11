Дель Курто: спасибо «Барысу» за помощь игрокам «Давоса» становиться сильнее

Главный тренер швейцарского «Давоса» Арно Дель Курто поделился впечатлениями от Кубка президента Казахстана. Команда пока выиграла один матч из трёх на турнире.

«У нас был третий матч за три дня, у «Трактора» был выходной перед этим. Поэтому первый период с ними мы начали плохо, допускали ошибки в защите. К тому же получили много удалений, что тоже было следствием усталости. Хотя порой мы и без усталости их много получали.

КХЛ — одна из лучших лиг мира, и мы играем каждый сезон с командами Континентальной лиги, настолько часто, насколько это возможно. Жаль, что сюда, в Астану, приехал не весь состав, осталась парочка сильных игроков, у них операция, один хоккеист ждёт рождения ребёнка, с ними бы нам было полегче, а сейчас вот проверяю молодёжь в этих играх.

Астана как Швейцария, только без гор, сыра и нашего швейцарского шоколада, который все покупают в дьюти-фри. В первый день, как мы прилетели, вечером после тренировки мы с напарником взяли такси и ездили по ночному городу, любовались. Нам очень приятно, что нас пригласили и у нас получилось приехать. И даже несмотря на то что у нас сразу после турнира начинается Лига чемпионов и разница в часовых поясах для спортсменов большая, если нас пригласят снова, то мы обязательно приедем. Это суперопыт для команды, за эту неделю мы взяли для себя очень много и вернёмся домой гораздо сильнее. Спасибо «Барысу» за приглашение и за помощь нашим хоккеистам становиться сильнее, играя против сильных команд из КХЛ», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».