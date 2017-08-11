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Жердев дебютирует за «Нефтехимик» в матче турнира в Астане с «Адмиралом»

11 августа 2017, пятница. 11:48 Хоккей

Нападающий Николай Жердев, находящийся на просмотре, дебютирует за Нефтехимик в матче с «Адмиралом» в матче Кубка президента Казахстана с «Адмиралом».

В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо». Он провёл 54 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав 29 (8+21) очков. Всего в КХЛ на его счету 226 (76+150) очков в 388 матчах.

Николай Жердев находится на просмотровом контракте в «Нефтехимике»

Полностью состав нижнекамской команды выглядит так:

Ежов (Макаров);
Брынцев — Огурцов, Авцин — Бикмуллин — Порядин;
Шарипзянов — Граборенко, Здунов — Якимов — Шиксатдаров;
Чурляев — Волгин, Аркалов — Куликов — Хайруллин;
Арбузов, Соловьёв — Жердев — Торяник; Ляпустин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Адмирал ХК Нефтехимик Николай Жердев
Новости. Хоккей
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