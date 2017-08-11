Форвард «Лады» Василий Стрельцов выбыл на 2 месяца

Нападающий тольяттинской «Лады»Василий Стрельцов выбыл из строя на срок 2 месяца из-за перелома лодыжки. Об этом сообщил главный тренер команды Континентальной хоккейной лиги Артис Аболс после контрольного матча с командой Высшей хоккейной лиги «Нефтяник».

«Лада» обыграла «Нефтяник» в товарищеском матче

Последние три сезона Стрельцов выступает в Континентальной хоккейной лиге за тольяттинскую команду. В сезоне-2016/17 на счету игрока 48 матчей в регулярном чемпионате, 11 заброшенных шайб и 9 голевых передач. Всего на уровне КХЛ на счету 27-летнего нападающего 347 матчей и 80 очков.