М. Осипов: надеюсь сыграть на Кубке Республики Башкортостан

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Осипов прокомментировал своё возвращение на лед после травмы. Он пропустил Кубок губернатора Нижегородской области.

«Сегодня начал потихонечку тренироваться, сегодня тренировался без контакта, то есть без борьбы. Завтра уже выхожу с командой на полную работать. Надеюсь сыграть на Кубке Республики Башкортостан. Там уже как врачи и тренеры скажут. Но я надеюсь, что сыграю.

Смотрел все игры команды. Тяжело составить какое-то определённое мнение, тем более что хоккей сейчас совершенно другой, летний. Взяли первое место — я думаю, это говорит само за себя. Игра для летнего хоккея, я думаю, всё равно на очень хорошем уровне», — цитирует игрока официальный сайт клуба.