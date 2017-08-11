«Динамо» М вновь проиграло «Амуру» в контрольном матче

Московское «Динамо» потерпело поражение от хабаровского «Амура» в контрольном матче. Ранее бело-голубые уступили дальневосточникам в первом контрольном матче в серии буллитов.

Московское «Динамо» по буллитам уступило «Амуру» в контрольном матче

Хабаровчане забили четыре гола в основное время матча. Несмотря на счёт, команды провели овертайм в формате 3 на 3. Московской команде удалось размочить счёт усилиями Брюквина и Варнакова. Далее последовала серия буллитов: за хабаровчан забили Фролов и Зогорна, за москвичей Брюквин. Бело-голубые потеряли вратаря Александра Ерёменко из-за матч-штрафа и форварда Дмитрия Казионова из-за травмы.

Вратарь «Динамо» М Ерёменко удалён до конца матча с «Амуром»

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