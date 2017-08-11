Волченков: ротация в составе не мешает «Адмиралу» наигрывать звенья

Защитник «Адмирала» Антон Волченков прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:2) на предсезонном турнире в Астане.

Турнир в Астане: «Адмирал» одолел «Нефтехимик» и прервал свою сухую серию

«Идут предсезонные игры. В предыдущих двух играх мы не забивали, но прорвало, забили. Хорошо провели игру. Претензии были не только к нападающим. Мы пропустили в последних двух играх семь шайб, поэтому есть и наша вина. Сегодня сыграли надёжно.



Всегда лучше играть, чем тренироваться. Даже в межсезонье. Нужно восстановить игровые связи. В «Адмирале» много просмотровых ребят. Им нужно показывать себя. Ротация не мешает нам наигрывать звенья. То, что у нас почти не сменилась оборона, это плюс. Тем не менее всегда должна быть ротация в команде, чтобы игроки не застаивались», — передаёт слова Волченкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.