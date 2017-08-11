В. Воробьёв: содержание игры с «Амуром» моментами порадовало

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение от «Амура» в контрольном матче.

«Динамо» М вновь проиграло «Амуру» в контрольном матче

«Проверяем молодых ребят, игру 3 на 3 и в неравных составах. Результат не понравился, отрицательный. Содержание игры моментами порадовало. Есть резерв, с которым будем работать.

По Казионову информация будет вечером. Ерёменко нужно терпеть и не удаляться, в чемпионате этого не простят. Не хватает Игумнова, Игнатушкина, Анисина, будем лечиться, но эти ситуации ещё как-то сближают. Кто-то из них сможет вернуться к началу чемпионата», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»