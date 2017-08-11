Здунов: у «Нефтехимика» хорошее физическое состояние, осталось подтянуть тактику

Нападающий «Нефтехимика» Павел Здунов подвёл итоги матча турнира в Астане с «Адмиралом» (2:4).

Турнир в Астане: «Адмирал» одолел «Нефтехимик» и прервал свою сухую серию

«Считаю, что провели турнир хорошо. Четыре победы, достаточно ровно. Жаль, что проиграли последнюю встречу. Выполняли установку тренера, у нас хорошее физическое состояние. Достойно поработали на сборах, осталось подтянуть тактику, допускать поменьше ошибок в обороне. С «Адмиралом» мы их допустили прилично. Многие ребята играли первый матч. Все старались, захлестнули эмоции.

Мой гол? Прошёл по флангу за ворота, вылез и забил. В сезоне планируем брать своё настойчивостью, грызть лёд. Попадём в плей-офф, а дальше будем стараться пройти как можно дальше», — сказал Здунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.