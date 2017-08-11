Камалов: не провоцировал Ерёменко, он меня всю игру клюшкой в спину бил

Защитник «Амура» Никита Камалов рассказал о победе над московским «Динамо» (4:0) и удалении голкипера Александр Ерёменко.

«Динамо» М вновь проиграло «Амуру» в контрольном матче

«Матч получился очень тяжёлым, обе команды хотели забить первыми, в третьем периоде их подкосило удаление.

Получилось, что Ерёменко меня всю игру бил клюшкой в спину, я отреагировал «если ещё раз ударишь, то...». Слово за слово, случилась потасовка, подъехал ко мне, начал угрожать. Не знаю, специально ли он меня ударил головой. Я его не провоцировал, я его даже не трогал, у него своя площадь, у меня своя», — передаёт слова Камалова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.