Орлов: буду скучать по Шмидту, это тяжёлая потеря для «Вашингтона»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал переход Нейта Шмидта в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения.

«Буду скучать по Шмидту, он весёлый парень. Всегда улыбался, приносил радость в раздевалку. Это тяжёлая потеря, но, возможно, ему этот переход пойдёт на пользу. Возможно, он будет получать больше игрового времени, принесёт что-то новое в „Вегас“. Это новая возможность, но если бы он остался с нами, он бы нам точно помог», — цитирует Орлова журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.