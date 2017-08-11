Швейцария U18 обыграла Словакию в матче за 7-е место на мемориале Глинки

Швейцария U18 одержала победу над сверстниками из Словакии в матче за седьмое место на мемориале Ивана Глинки. Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 2:1.



Оливер Окульяр вывел словаков вперёд на третьей минуте встречи, но в середине второго периода швейцарцы отыгрались, Сандро Шмид отличился в численном меньшистве. В решающем третьем периоде Дилан Пена-Триана сделал счёт 2:1, его шайба стала победной.

11 августа также состоятся полуфиналы. Россияне встретятся с чехами, а Канада сыграет со Швецией.