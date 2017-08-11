«Барыс» по буллитам взял верх над «Трактором» на турнире в Астане

«Барыс» одержал победу над «Трактором» на Кубке президента Республики Казахстан. Встреча, проходившая на «Барыс-Арене» в Астане, завершилась со счётом 3:2 Б.

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Счёт в середине первого периода открыл Александр Черников, но во второй двадцатиминутке «Барысу» удалось отыграться благодаря голу Кевина Даллмэна. В третьем игровом отрезке Иван Вишневский реализовал большинство «Трактора», а за четыре минуты до сирены Линден Вей сделал счёт 2:2.

Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий буллит забил Найджел Доус.

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