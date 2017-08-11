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Сборная США U18 заняла пятое место на мемориале Глинки, одолев Финляндию

11 августа 2017, пятница. 19:03 Хоккей

Сборная США U18 одержала победу над сверстниками из Финляндии в матче за пятое место на мемориале Глинки. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.

Леэви Аалтонен вывел финнов вперёд на восьмой минуте матча, реализовав двойное численное преимущество. Кёртис Холл сравнял счёт, забросив в большинстве. Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. На гол Еспери Котканиеми американцы ответили шайбой Блэйда Дженкинса. В начале третьей двадцатиминутки Кёртис Холл сделал дубль и впервые в матче вывел США вперёд. Сняв вратаря, финны отыгрались на последней минуте основного времени благодаря голу Сампо Ранты, но в овертайме Райдер Донован принёс победу США.

Мемориал Ивана Глинки
11 августа 2017, пятница. 16:30 МСК
Финляндия U18
3 : 4 1:1, 1:1, 1:1, 0:1
США U18
1:0 – Аалтонен (Утунен, Танус) – 07:46 (5x3), 1:1 – Холл (Друри) – 14:24 (5x4), 2:1 – Котканиеми (Купари, Танус) – 21:31 (5x4), 2:2 – Дженкинс (Друри) – 26:19 (5x4), 2:3 – Холл (Друри) – 40:15 (5x5), 3:3 – Ранта (Аалтонен) – 59:41 (6x5), 3:4 – Донован (Маклафлин, Хайн) – 62:14 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
11 августа 2017, пятница
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