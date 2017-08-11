Сборная США U18 заняла пятое место на мемориале Глинки, одолев Финляндию

Сборная США U18 одержала победу над сверстниками из Финляндии в матче за пятое место на мемориале Глинки. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.



Леэви Аалтонен вывел финнов вперёд на восьмой минуте матча, реализовав двойное численное преимущество. Кёртис Холл сравнял счёт, забросив в большинстве. Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. На гол Еспери Котканиеми американцы ответили шайбой Блэйда Дженкинса. В начале третьей двадцатиминутки Кёртис Холл сделал дубль и впервые в матче вывел США вперёд. Сняв вратаря, финны отыгрались на последней минуте основного времени благодаря голу Сампо Ранты, но в овертайме Райдер Донован принёс победу США.