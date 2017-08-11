Е. Корешков: важно, что «Барыс» вытащил матч с «Трактором», проверили Кудрявцева

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 Б) на Кубке президента Республики Казахстан.

«Важно, что вытащили матч с «Трактором», в конце Вей сравнял счёт. Были хорошие моменты в третьем периоде, Кори Тривино выходил один на один с вратарём, Доус мог отличиться. Надеемся, что голы придут в чемпионате КХЛ.

Кудрявцев для первого матча сыграл хорошо. Нам нужно было проверить его. Каждый матч очень важный, идёт просмотр всех хоккеистов. Доверяем молодёжи. Постоянно пропускаем первыми, а потом догоняем. Сделаем выводы. Но есть позитивные вещи: команда добавляет, несмотря на сильную усталость и тяжёлый график. Молодёжь не выпадает из состава. Они и в меньшинстве играют, и пять на пять. На данном этапе она выполняет свои функции.

Потеря Романа Старченко? Это очень серьёзно. Он наш лидер, сроки длительные. Решается вопрос, как будем действовать в сложившейся ситуации, где искать усиление. На нём держалось второе звено», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.