Тэйвз: с Саадом я буду играть так же, как с Госсой, у них схожие стили

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз считает, что Брэндон Саад станет хорошей заменой Мариану Госсе, который следующий сезон пропустит из-за аллергии на экипировку. Летом Саад вернулся в «Чикаго» из «Коламбус Блю Джекетс» в результате обмена на Артемия Панарина.

«С Саадом я буду играть так же, как играл несколько лет с Госсой, у них схожие стили. Он отлично катается, обладает хорошим броском, может развить скорость на фланге, у него невероятная рабочая этика, к тому же он один из тех крайних, которые здорово отрабатывают в обороне, и он не получает за это должного признания.

Хорошо, что я знаком с игрой Брэндона и смогу получить стабильного партнёра. Мы будем получать удовольствие от совместной игры, ждём этой возможности. Будем выходить против первых звеньев соперника, а также создавать моменты в атаке так, как мы умеем. Конечно, тренер Кенневилль иногда любит менять сочетания, если это случится, мы будем готовы", — цитирует Тэйвза Sportsnet.