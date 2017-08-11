Гатиятулин: было важно посмотреть сочетания, «Трактор» увидел свои ошибки

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Барысом» (2:3 Б) на Кубке президента Республики Казахстан.

«Плей-офф эта игра не напомнила, идёт предсезонный турнир. Понятно, что важен результат, уверенность приходит через победы. Для нас было важно посмотреть сочетания, проверить игроков, чтобы появилось взаимопонимание. И посмотреть, где есть ошибки. Мы их увидели, будем готовиться дальше.

Эта игра отличилась, так как на других встречах не было так много болельщиков и такого шума. Было видно, что молодые ребята заволновались, допускали тактические ошибки. Но потом разыгрались, привыкли, стали выглядеть увереннее.

Саше Шинину дали отдохнуть, а у Рыбакова небольшое повреждение. Лёха Кручинин готовился, ждал момента. Вчера доктора дали добро, он вышел и сыграл уверенно. Набирает форму через матчи. К сезону подойдёт в полной боевой готовности. Впереди турнир в Магнитогорске, после чего сделаем выводы», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.