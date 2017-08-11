Филатов: в новом сезоне сборная U17 будет серьёзно подходить к каждому турниру

Главный тренер юниорской сборной России U17 Владимир Филатов рассказал о подготовке команды к новому сезону и задачах на предстоящих турнирах.

«В предстоящем сезоне команду ждёт много турниров. Наверное, можно выделить Кубок вызова, в котором сборной предстоит сыграть с сильнейшими североамериканскими и европейскими командами. Будем стараться достойно представить на нём Россию и побеждать в каждом матче. Однако помимо Кубка Вызова нам также предстоит участие в Турнирах четырёх и пяти наций, в которых также участвуют одни из лучших мировых команд. Поэтому к каждому старту будем подходить очень серьёзно», — цитирует Филатова пресс-служба ФХР.