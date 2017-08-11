Сборная России U17 проиграла Финляндии в выставочном матче

В первом выставочном матче в финском Виерумяки юниорская сборная России U17 проиграла сверстникам из Финляндии со счётом 1:3. Второй и третий поединок состоятся 12 и 13 августа.
Состав сборной России: Чечелев (Скотников); Тювилин — Арбузов, Чёрный — Николаев — Зиновьев; Миронов — Князев, Зайцев — Пугачёв — Гущин; Буренов — Никишин, Башкиров — Подкользин — Манин; Горячев — Шапошников, Хулапов — Гараев — Сучков.
Финляндия U17 — Россия U17 — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
1:0 — Никканен (Лопонен, Саарела), 03:42, ГБ.
2:0 — Хейнола (Кивиниеми, Саарела), 13:50.
3:0 — Петман (Холтинкоски), 20:59.
3:1 — Князев (Подкользин), 31:19.
Штраф: 14 — 24.
Сборная U17 начала подготовку к выставочным матчам с Финляндией