Горшков: «Адмирал» прибавляет от игры к игре, но необходимо работать дальше

Нападающий «Адмирала» Александр Горшков подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (4:2) на Кубке президента Республики Казахстан.



«Два матча не забивали, сегодня получилось, мы рады. У «Нефтехимика» хорошая команда, физически готовы, все бегут, но нам тоже хочется выигрывать, тем более в предыдущих двух матчах мы уступили. Сегодня у нас было большое желание выиграть, поднять настроение себе и болельщикам.



От игры к игре мы добавляем, но, конечно, необходимо ещё работать и работать. Большинство пока не идёт у нас. Моменты есть, но завершение хромает. Необходимо одну-две забить, и сразу почувствуешь себя раскрепощённее, придёт хладнокровие. В Уфе у нас будет финишный этап подготовки, чтобы закрепить все навыки», — цитирует Горшкова пресс-служба клуба.

Турнир в Астане: «Адмирал» одолел «Нефтехимик» и прервал свою сухую серию