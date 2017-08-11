Сборная Канады U18 обыграла шведов и вышла в финал мемориала Глинки

Сборная Канады U18 одержала победу над сверстниками из Швеции в полуфинале мемориала Ивана Глинки. Встреча завершилась со счётом 4:1.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в середине второго Экил Томас реализовал большинство канадцев. На последней минуте игрового отрезка Лукас Вернблум сравнял счёт, также наказав соперника за удаление.



Третий период стал ключевым: канадцы забросили трижды и обеспечили себе победу. Отличились Серрон Ноэль, Бенуа-Оливье Гру и Айдан Дудас.

В финале турнира Канада встретится с победителем пары Россия — Чехия.