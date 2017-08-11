Филипенко: в новом сезоне «Югра» хочет показывать более яркий и атакующий хоккей

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко поделился ожиданиями от нового сезона под руководством Игоря Захаркина.



«Мы во всеоружии подходим к новому сезону. Не секрет, что большой хоккей, в нашем случае Континентальная лига, — это путеводный маяк, к которому стремятся все ребята, начинающие заниматься хоккеем. Наличие клуба «Югра» в нашем регионе — огромный стимул для всех спортсменов. На протяжении всей истории клуба, начиная с момента его создания, выступления в Высшей лиге и потом в КХЛ, мы видим рост интереса к хоккею. Увеличивается количество занимающихся в регионе и, что немаловажно, растёт представительство наших ребят в основной команде, не говоря уже о «Мамонтах Югры», которые более чем на 90 процентов укомплектованы югорскими хоккеистами.



Новый сезон – очень важный. Думаю, он будет в чём-то определяющим для всех — и для болельщиков, и для игроков. В новом сезоне мы планируем показать другой хоккей — более яркий и атакующий. Именно для этого был приглашён Игорь Захаркин, внесены изменения в состав команды. Мы хотим показать интересную игру и хотим, чтобы наши болельщики приходили на матчи, заполняли арену, потому что выступать при полных трибунах гораздо эффективнее», — цитирует Филипенко пресс-служба клуба.

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