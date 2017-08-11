Зыбин: в матче с Чехией казалось, что судьи как-то иначе видят игру

Главный тренер юниорской сборной России U18 Александр Зыбин подвёл итоги полуфинала с Чехией (1:2) на мемориале Глинки.

«Во-первых, лёд был не очень хорошего качества. Мы вышли вперёд, а затем стало казаться, что судьи как-то иначе видят игру. Были моменты, когда у нас было большинство или должно было быть, а в итоге мы оказывались в меньшинстве. У чехов был один хороший игрок, остальные просто оставались на своих позициях. Мы сыграли плохо, соперник выводил шайбу в нейтральную зону, а мы этим не пользовались», — приводятся слова Зыбина на официальном сайте турнира.