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Зыбин: в матче с Чехией казалось, что судьи как-то иначе видят игру

11 августа 2017, пятница. 23:41 Хоккей

Главный тренер юниорской сборной России U18 Александр Зыбин подвёл итоги полуфинала с Чехией (1:2) на мемориале Глинки.

«Во-первых, лёд был не очень хорошего качества. Мы вышли вперёд, а затем стало казаться, что судьи как-то иначе видят игру. Были моменты, когда у нас было большинство или должно было быть, а в итоге мы оказывались в меньшинстве. У чехов был один хороший игрок, остальные просто оставались на своих позициях. Мы сыграли плохо, соперник выводил шайбу в нейтральную зону, а мы этим не пользовались», — приводятся слова Зыбина на официальном сайте турнира.

Сборная России U18 уступила Чехии в полуфинале мемориала Глинки
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
11 августа 2017, пятница
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