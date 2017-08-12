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Брук: быстрый гол россиян не повлиял на сборную Чехии U18

12 августа 2017, суббота. 00:19 Хоккей

Главный тренер сборной Чехии U18 Давид Брук прокомментировал победу над Россией (2:1) в полуфинале мемориала Ивана Глинки.

«Не могу не похвалить своих ребят, матч был великолепным. Мы придерживались своей тактики, сражались, наша скамейка была „в огне“. Мы были сконцентрированными, ребята хотели победить. Нам нужно было играть спокойно, мы не хотели, чтобы было много голов. Как и было запланировано, мы организованно действовали в средней зоне. Наш вратарь здорово себя проявил, как и вся команда. Россияне забили быстрый гол, но это на нас не повлияло. Концовка матча получилась напряжённой, но в таких матчах ждёшь, что так будет», — приводятся слова Брука на официальном сайте турнира.

Сборная России U18 уступила Чехии в полуфинале мемориала Глинки
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
12 августа 2017, суббота
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