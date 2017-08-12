Х. Седин: мы с братом хотим доказать, что ещё можем играть на высоком уровне

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин поделился ожиданиями от следующего сезона НХЛ.



«Мы постоянно думаем о своём будущем и сейчас будем идти от сезона к сезону. В этом году мы хотим доказать, что всё ещё можем играть на высоком уровне, и мы на это способны. Такой у нас настрой.



Если исходить из того, как команда играла большую часть времени, мы считаем, что должны были занять более высокое место в прошлом году. Несколько игроков выбывали с травмами, без них было тяжело. Если бы только все оставались здоровыми. К сожалению, наша команда не может справляться без травмированных, как другие клубы. В этом смысле мы недостаточно сильны, но наша молодёжь становится лучше. Мы с Даниэлем постараемся показать свой максимум. „Ванкувер“ должен бороться за место в плей-офф, это наша цель», — приводятся слова Седина на официальном сайте НХЛ.